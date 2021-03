Deputado Geraldo emite nota de pesar pelo falecimento de Janio Mendonça

Recebi a triste notícia do falecimento do meu amigo Jânio Mendonça, ocorrido na noite desta segunda feira, 15.

Janio Mendonça, pioneiro em Ariquemes, foi Gerente do Banco Banacre, e tive a honra de trabalhar com ele nos anos 90, época que foi meu chefe quando trabalhei como representante de vendas no Supermercado Rawel, sendo que muito me ajudou e ensinou, tenho por ele e sua esposa Elaine muita gratidão.

Janio deixou um legado muito grande, homem de muita admiração, digno, trabalhador, e com certeza deixará muitas saudades.

Que Deus em sua infinita misericórdia conforte e console o coração de toda a família e amigos.

Deputado Geraldo da Rondônia