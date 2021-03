Polícia Técnico-Científica (POLITEC) de Rolim de Moura participa de Reprodução Simulada de homicídio em São Francisco do Guaporé/RO.

O Chefe Regional de Polícia Técnico-Científica de Rolim de Moura, Perito Criminal Adeildo Frez, relatou que a equipe pericial composta pelo Perito Criminal Vark Márcio e pela Agente de Polícia Irene Rodrigues se deslocou as 5h da manhã do dia 12 de março para o município de São Francisco do Guaporé, no intuito de cumprir a importante requisição.

A reprodução simulada dos fatos, prevista no art. 7º do Código de Processo Penal, foi de fundamental importância para sanar dúvidas referente dinâmica do crime, ressaltando que a Perícia Criminal Oficial tem como papel fundamental a busca da verdade, com base em conhecimento científico, a fim de promover a efetivação da Justiça.

A reprodução simulada do crime de homicídio (ocorrido no dia 14 de fevereiro de 2021), aconteceu nesta sexta-feira (12-03), a partir das 9h da manhã e se deu atendendo requisição da Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do Guaporé.

A reprodução simulada foi conduzida pelo Perito Criminal Vark Márcio, que foi o servidor responsável pelos exames periciais na data do homicídio, sendo acompanhado do Delegado de Polícia Civil Reinaldo Reis, responsável pelo inquérito policial que investiga o caso.

Fonte: Alex Rondonianews