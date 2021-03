Gov atende pedido do Deputado Geraldo para a recuperação da rodovia RO 205

Nesta segunda feira, 08, o Deputado Geraldo da Rondônia recebeu em seu gabinete em Ariquemes, a visita da Vereadora Santa Maia Zimermann (MDB), do município do Vale do Jamari, região de São Marques, ocasião em que a Vereadora solicitou recursos financeiros através de emenda parlamentar no valor de 200 mil reais, para a construção de uma praça no Distrito de São Marques.

A vereadora destacou a necessidade de construção de uma praça, atendendo reivindicação dos moradores.

Geraldo assumiu o compromisso de não medir esforços em destinar a emenda. “A construção da praça, além de urbanizar o local, oferecerá a população um ponto de lazer”, disse o parlamentar.

Assessoria