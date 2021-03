Testagem rápida em drive-thru detecta 221 pessoas com Coronavírus na Capital

Hoje (13) foram registrados 33 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 16 em Porto Velho, sendo cinco homens (29, 82, 55, 34 e 81 anos) e 11 mulheres (77, 23, 94, 72, 59, 96, 24, 69, 67, 30 e 60 anos); seis em Ariquemes (71, 60, 43, 43, 39 e 54 anos); dois homens de Ji-Paraná (56 e 76 anos); dois homens de Candeias do Jamari (56 e 76 anos); duas mulheres de Vilhena (59 e 63 anos); dois em São Francisco do Guaporé, sendo uma mulher de 53 anos e um homem de 86 anos; uma mulher de 83 anos de Chupinguaia; um homem de 67 anos de Seringueiras e um homem de 47 anos do município de Buritis.