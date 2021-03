Pedido de renovação de outorga de água para aquicultura de sueli pereira de souza vital

A Senhora SUELI PEREIRA DE SOUZA VITAL, Proprietária de um imóvel localizado linha 47,5, km 03, lote 17-B5, Gb 02, Setor Parecis, Município de Alta Floresta D’Oeste, portador do CPF- 663.978.472-68, torna público que requereu ao COLMAM/SEDAM em 12/03/2021, os pedidos DE LICENÇA PREVIAPARA AMPLIAÇAO, LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA AMPLIACAO E RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO COM AMPLIACAO PARA A ATIVIDADE DE PISCICULTURA em sua propriedade, no endereço acima descrito, Coordenada Geográfica S= 11º 55’ 34,0’’ W= 61º 57’ 50,0’’

