Solicitação de outorga do direito de uso de recursos hídricos de Clovis X de Souza

A (O) CLOVIS XAVIER DE SOUZA, com sede LINHA 144 KM 08/SUL, LOTE: 66, NOVO HORIZONTE D’OESTE, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CPF: 317.935.252-34, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 11 DE MARÇO DE 2021, a solicitação de OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL para CAPTAÇÃO, cujo ponto está localizado na Coordenada Geográfica 11°47’56.18″S; 62° 9’27.56″O, cuja água será utilizada na atividade IRRIGAÇÃO DE LAVOURA DE CAFÉ.

ALTA FLORESTA D’OESTE/RO, 11 de MARÇO de 2021.

CLOVIS XAVIER DE SOUZA

PROPRIETÁRIO