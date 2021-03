Equipe faz levantamento para construção de prédio da Emater em Alta Floresta

Uma equipe do Governo do Estado compareceu ao município de Alta Floresta D’Oeste na manhã desta quinta-feira (11), para realizar o levantamento topográfico visando à construção do prédio onde funcionará o escritório da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER/RO).

A informação foi passada pelo vereador Jacy Oliveira (DEM), que juntamente com o vereador William Oliveira (MDB), e o gerente do escritório da Emater de Alta Floresta D’Oeste, Osmar Alcântra, acompanharam os trabalhos.

Jacy informou ainda que o recurso para investir nas melhorias do prédio da Emater de Alta Floresta foi garantido através do deputado estadual Jean Oliveira (MDB), durante reunião em Porto Velho, no dia 13 de fevereiro, que contou com a presença do diretor presidente da Emater Rondônia, Luciano Brandão.

“Vamos aguardar o parecer de engenheiros que vão analisar a situação do prédio. As melhorias estão acontecendo por intermédio do deputado Jean Oliveira”, disse o vereador.

Jacy afirmou ainda que “o deputado estadual Jean Oliveira disponibilizará uma emenda parlamentar para reforma ou construção de um novo prédio”.

Fonte: Assessoria