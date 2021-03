Energisa tem vagas de emprego em dez cidades de Rondônia

Há obras em andamento em 42 municípios do estado. Investimentos serão de cerca de R$ 90 milhões

Com mais de 6 mil novas ligações previstas no Programa Luz Para Todos (PLPT) em 2021, a Energisa já começou as obras em várias localidades de Rondônia. O programa visa ampliar a rede de energia em áreas rurais e receberá cerca de R$ 90 milhões dos R$ 747,5 milhões em investimentos anunciados pela distribuidora para o estado. Para o diretor presidente da empresa, André Theobald, a ampliação do acesso à energia no Luz para Todos é um resultado importante das obras de infraestrutura que estão sendo feitas no estado, cujo resultado será a oferta de energia suficiente para atender o equivalente a dois municípios do tamanho de Porto Velho.

“Estamos investindo 44% mais esse ano do que no ano passado e o Luz para Todos terá uma parcela importante desses recursos. É um programa de forte interesse social porque contribui para a universalização da energia elétrica, mas que depende de termos energia para distribuir”, explica o diretor presidente da empresa, André Theobald.

Os moradores das linhas 22 e 26 da Gleba Rio das Garças, distante 38 km do centro de Porto Velho, já estão vendo os primeiros trabalhos na região. Serão 87 novas ligações para atender essa comunidade que tem sua economia baseada na agricultura familiar. O gerente de construção e manutenção de rede, Alfredo João de Brito, explica que as obras seguem o cronograma definido pelo Comitê Gestor Estadual do programa e homologado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para cada município.

“Nos dois anos que estamos em Rondônia, a Energisa conseguiu colocar as obras em dia com o calendário e levar energia para as famílias que há muito tempo esperavam. Felizmente, os moradores viram sair do papel antigos projetos. Isso fez com que mais pessoas nos procurassem após a finalização da obra. Porém, é preciso procurar uma agência de atendimento da Energisa com antecedência para solicitar a energia”, disse Brito. Isso porque solicitar a ligação de energia antes da execução da obra, facilita a aprovação da obra pelo Comitê Gestor. “A definição do cronograma segue critérios como quantidade de famílias na região”, esclareceu.

Ainda durante março, está programado o início da obra da Linha C 90 do distrito de Rio Pardo. A comunidade está em meio a Floresta Nacional do Bom Futuro, a 403 quilômetros da capital. “A missão da Energisa é levar desenvolvimento através da energia elétrica, independentemente da distância ou dificuldade de acesso. Nosso compromisso com a nossa comunidade e está pautado no desenvolvimento sustentável”, explicou. Em Rondônia, de acordo com o IBGE, cerca de 25% da população de Rondônia reside na área rural.

Brito ressalta que, apesar das equipes estarem trabalhando em regiões com menos circulação de pessoas, todos os protocolos de cuidado com a Covid-19 são seguidos. “A segurança é o nosso principal valor na Energisa e está diretamente ligado à saúde dos nossos colaboradores. Por isso, a utilização de máscaras e álcool em gel é imprescindível assim como o equipamento de proteção individual”, ressaltou.

O Luz Para Todos é um programa do governo federal, executado pela Energisa no estado, destinado às famílias que residem em área rural. A prioridade é atender famílias inscritas como de baixa renda no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal ou beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico. Também são atendidos assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas, escolas, postos de saúde e poços de água comunitários.

A Energisa assumiu a concessão no fim de 2018 e já incluiu cerca de 57 mil clientes na rede, sendo 13 mil ligações novas, 6 mil ligações do PLpT e 38 mil regularizações de clandestinos, os chamados rabichos.

Para solicitar a ligação de energia, o proprietário do imóvel, ou representante da comunidade, deve entrar em contato com a Energisa apresentando a documentação necessária e endereços dos interessados. A instalação é gratuita para unidades com carga até 50 kV. Confira o cronograma de obras do Luz Para Todos em Rondônia acessando o site www.energisajuntos.com.br

Fonte: Tamiris Energisa