A Funerária Alta Floresta comunicao falecimento de José Carlos Oliveira Neto

É com profundo pesar e tristeza que recebi a notícia do falecimento do Sargento Carlos, ocorrido na noite desta segunda-feira, 08,vítima do covid 19, deixando dois filhos, além de muitas amizades que cultivou durante a carreira.

O Sargento Carlos atuou em Ariquemes, Alto Paraiso e Monte Negro, era um Policial competente e atuante, um profissional que muito contribuiu com relevantes serviços prestado ao nosso Estado de Rondônia, e com certeza foi um perda muita grande para a gloriosa Polícia Militar.

Neste momento de dor e tristeza, peço a Deus que conforte e console os corações de todos os familiares e amigos .

Deputado Geraldo da Rondônia