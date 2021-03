Vereadores,Emater e Funai discutem melhorias para população indígena

Uma reunião para tratar de assuntos de interesse da comunidade indígena da Terra Indígena Rio Branco, em Alta Floresta D’Oeste, foi realizada na manhã desta quarta-feira (10). A reunião contou com representantes da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER), representantes da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), e representantes do Poder Legislativo Municipal.

O encontro aconteceu no escritório da Emater de Alta Floresta D’Oeste. A informação foi passada pelo vereador Dalton Tupari (PTB), que participou da reunião junto com o presidente da Câmara de Vereadores, Indiomarcio Pedroso, e os vereadores Jacy Oliveira (DEM) e William Oliveira (MDB).

Levar políticas públicas de desenvolvimento agropecuário e ambiental, incluindo a família indígena no cadastro da agricultura familiar (ACF) e/ou fornecendo a Declaração de Aptidão do Pronaf (DAP) aos beneficiários que se enquadrem nas exigências estabelecidas pelas respectivas portarias, estava entre os principais pontos em discussão.

Os assuntos fazem parte de um acordo de cooperação técnica entre a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) e a Fundação Nacional do Índio (Funai) que está sendo firmada, retomando ações de apoio à produção agrícola em áreas dos povos indígenas.

A parceria deverá abranger as três regiões de maior concentração de terras indígenas e ficarão sob jurisdição das coordenações regionais da Emater-RO de Ji-Paraná, Cacoal e Guajará Mirim.

Trata-se de uma reivindicação de longa data da comunidade indígena em promover melhorias no âmbito de programas e projetos de produção sustentável em suas terras deve ser novamente concretizada.

