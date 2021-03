Governo envia profissionais de saúde para conter avanço da Covid-19 Guajará-Mirim

Uma força-tarefa foi montada para conter o número de casos e mortes ocasionadas pela Covid-19 no município de Guajará-Mirim. Desde o aumento dos casos, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) está acompanhando a situação de perto, por intermédio da implantação de um Plano de Ação da Saúde e envio de equipes médicas e multidisciplinares para o município.

“Essa força tarefa busca acolher nossos irmãos de Guajará-mirim que enfrentam uma situação difícil nesse momento, por isso prontamente enviamos equipes médicas e técnicas para implantarem ações de combate à pandemia no município”, enfatizou o secretário da Saúde Fernando Máximo.

As intervenções estabelecidas no Plano de Ação buscam reduzir a letalidade da doença no município, por meio de ações que consistem no monitoramento de casos, capacitação de médicos e profissionais de saúde, orientações quanto ao fluxo de atendimento, acompanhamento domiciliar dos pacientes, tratamento precoce entre outras ações de enfrentamento.

Antes da elaboração e aplicação do Plano de Ação, as equipes realizaram um diagnóstico situacional com base nos dados colhidos no próprio município, para a elaboração do plano de forma conjunta. Segundo os dados, Guajará-Mirim teve uma explosão de casos por volta dos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto do ano passado, e novamente enfrenta o aumento do número de casos.