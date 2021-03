Vereadora Marilza apresenta anteprojeto melhor caminho para beneficiar agricultores

No dia 8 de março a Vereadora Marilza Cristina apresentou um anteprojeto melhor caminho para beneficiar o agricultor do município de Alta Floresta como carregador, aterrar um curral colcheia arrumar local do resfriador, arrumar uma ponte um bueiro entre outros esse projeto é para o maquinário ter legalidade para adentrar na propriedade particular.

A vereadora Marilza Cristina sempre pensando em melhoria para população que tanto sofre para tirar seus cereais e também leite dos resfriadores.

Fonte: Assessoria