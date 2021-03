Nova Brasilândia- Carreta câmara fria tomba na RO 481 próxima a linha 114

Durante o acidente, estavam na unidade de ensino alguns trabalhadores da escola e uma equipe de saúde do município que preparava o local para a campanha de vacinação contra a Covid-19. Seriam imunizados os idosos com mais de 80 anos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas ao local. Não há registro de feridos.

À Rede Amazônica, o vice-prefeito de Buritis, Joabe Lana de Almeida, informou que recebeu com surpresa a notícia do acidente e declarou que a prefeitura prestará toda a ajuda necessária para que a situação seja controlada. Ele acredita que as fortes chuvas que atingiram a cidade na última noite tenham provocado o desabamento do teto.

Nas redes sociais, a Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de Buritis se pronunciou dizendo que a situação foi um “momento nunca esperado”.

“Não havia aulas presenciais. Somente Deus para proteger nossa equipe que estava no local de trabalho e também a equipe da saúde de vacinação”.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.

Teto de quadra desabou em escola de RO — Foto: Buritis Agora/Reprodução

Teto da escola Buriti desabou no interior de RO — Foto: Buritis Agora/Reprodução

Fonte: G1/Ro