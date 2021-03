Dep Laerte destina emenda de 63 mil para associação a pedido do vereador Laércio

Prevista para ser entregue à população no final do ano passado, a ponte do Abunã está quase finalizada e pode ser inaugurada no próximo dia 18 de março, isso de acordo com fontes ligadas ao Congresso Nacional.

De acordo com o DNIT, o que levou ao atraso na entrega da obra foi à falta de aço, problema que foi resolvido e novamente colocou o canteiro de construção a todo o vapor.

O Superintendente Regional do DNIT no estado de Rondônia, André Lima Santos, afirmou à reportagem que a ponte será entregue ainda esse mês, porém, “depende da agenda do presidente” que virá cortar o laço.

A ponte é aguardada com expectativa maior pela população acreana, que finalmente terá ligação rodoviária direta com o restante do país através da BR-364, sem a necessidade da utilização de balsa na travessia do rio.

Com a ponte construída, a viagem pela BR-364 entre Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC) será reduzida em pelo menos uma hora.