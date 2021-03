Viaturas da PRF e da Polícia Civil são apedrejadas por populares

Um vídeo que mostra uma confusão entre populares e a polícia na Avenida Jorge Teixeira em Porto Velho, está circulando nas redes sociais. Nas imagens, pessoas em situação de rua chegam a jogar pedras nas viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e em um carro descaracterizado da Polícia Civil. A situação aconteceu na tarde do domingo (7).

Entenda o caso

Policias rodoviários federais faziam um patrulhamento nas proximidades da rodoviária de Porto Velho, quando a equipe observou um início de tumulto entre populares, na calçada próximo à um bar.

Durante a abordagem, a PRF foi informada por dois policiais civis, que estavam em viatura descaracterizada [carro branco que aparece no vídeo], que precisavam de apoio para conter um homem que possuía dois mandados de prisão em aberto por homicídio.

No momento em que o homem era levado à viatura da PRF, algumas pessoas em situação de rua, de acordo com o registro da polícia, começaram um intenso tumulto, incluindo a tentativa de agressão contra a equipe policial e tentativa de depredação da viatura.

Em nota, a Polícia Civil explicou que o suspeito, que já era alvo de investigação por crime de homicídio, estava em um bar conhecido como “Anacondas” e quando o homem foi informado sobre a prisão, ele resistiu, o que gerou o início da confusão.

Segundo a polícia, algumas pessoas que estavam no local se revoltaram pela prisão do suspeito e começaram a jogar pedras, tijolos e pau contra as viaturas.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foram realizado os procedimentos referentes à prisão dele.

A Polícia Civil ressaltou que o suspeito também responderá pelos crimes lesão corporal, danos contra o patrimônio da União e do estado de Rondônia, resistência e desacato.

Danos causados pelas pedradas e pauladas — Foto: PRF / DIVULGAÇÃO

De acordo com a assessoria da PRF, o vídeo auxiliará na identificação dos envolvidos e possíveis responsabilizações criminais por dano ao patrimônio público, lesão corporal, resistência e outros crimes que possam vir a ser observados.