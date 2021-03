Pedido de licença ambiental licença previa de Antônio Mendonça de Andrade

O Sr. EDILSON COMINI PEREIRA, com sede à LH 152 KM 22 C/60 LT 83-A GL 02/ Município de Alta Floresta d’Oeste, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CPF 596.306.552-68, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 02/03/2021, a solicitação de OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL para CAPTAÇÃO, cujo ponto está localizado na Coordenada Geográfica 12º3’15,68” S, 62º3”14,40” O, cuja água será utilizada na atividade NA IRRIGAÇÃO DE LAVOURA DE CAFÉ CLONAL.

ALTA FLORESTA D’OESTE/RO, 02 de MARÇO de 2020.

EDILSON COMINI PEREIRA

PROPONENTE PROPRIETÁRIO