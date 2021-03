Muito tempo no celular pode causar compulsão alimentar em crianças

Mesmo antes da pandemia, as crianças já passavam horas na frente do computador ou celular, com isso surgiram vários estudos para descobrir o que esse comportamento poderia acarretar.

A pesquisa mais recente, feita com crianças entre 9 e 11 anos, revelou que muitas horas na frente de telas aumenta a chance de desenvolver transtorno da compulsão alimentar.

De acordo com a CNN, o estudo revela que as redes sociais estão entre as principais culpadas. Cada hora gasta nessas plataformas foi associada a um risco 62% maior de ter a doença, enquanto cada hora gasta assistindo televisão ou filmes foi associada a um risco 39%.

Jason Nagata, professor assistente de pediatria da Universidade da Califórnia em San Francisco e principal autor do estudo, explica que ocorre pela distração: “As crianças podem ser mais propensas a comer em excesso quando distraídas em frente às telas”, disse.

O transtorno da compulsão alimentar se caracteriza por episódios recorrentes de alto consumo de alimentos, acompanhados de suam sensação de falta de controle, e logo após a refeição a sensação de culpa e angústia.

Além do fato de que assistir televisão por muitas horas, pode gerar a compulsão, o uso excessivo das redes sociais também pode provocar uma imagem corporal negativa nas crianças.

(Portal Holanda)