Cresce número de mulheres no Agronegócio

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, por meio do programa Agro Mais Mulher, divulgou dados sobre o trabalho das mulheres no campo. Cerca de 947 mil propriedades rurais, no Brasil, são coordenadas por gestoras. Dessas, 57% estão na região Nordeste; 14% no Sudeste; 12% no Norte; 11% no Sul; e 6% no Centro-Oeste. Ao todo, são 30 milhões de hectares administrados por mulheres no país.

O MAPA, que é apoiado pela WTK — O Seu Banco Agro, em parceria com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), identificou essas informações a partir do Censo Agropecuário de 2017. Ainda, destacou que, entre as proprietárias rurais, 50% das atividades econômicas estão relacionadas à pecuária; 32% à produção de lavouras temporárias; e 11% à produção de lavouras permanentes.

Segundo dados oficiais, mulheres são responsáveis por 19% das propriedades rurais do país. Porém, algumas pesquisas recentes, como a da ABMRA (Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio), mostram que esse número continua subindo, podendo chegar a 30%. “As mulheres estão ocupando um espaço importante no campo. Quando não são donas de propriedade, elas administram a produção com a família ou estão sendo preparadas para isso”, relata a economista da WTK — O Seu Banco Agro.

Dana Meschede, da ‘Dana Agro’, que presta serviços de consultoria e palestras para produtores do agronegócio, é uma dessas mulheres que ocupam setores importantes do meio. Além da consultoria, a empresa de Dana industrializa e comercializa suas próprias tecnologias desenvolvidas em anos de pesquisa, trazendo inovação ao mercado. A engenheira agrônoma conta que a maioria dos seus clientes são homens, mas já enxerga uma mudança desse cenário. “A participação da mulher no agro vem crescendo. Me formei em 1996, quando se formaram quatro mulheres. Já nas turmas que ministrei aulas, nos últimos anos, mais de 50% dos alunos eram mulheres. Hoje, também, tem mulheres ocupando altos cargos em multinacionais”, conta Dana

O Banco do Agronegócio do Brasil também segue essa tendência. “Na WTK Agro, a diretoria do banco é composta por mulheres e a presidente da fintech veio do agronegócio,” conta a economista. Neste 8 de março, a fintech homenageia as mulheres que movimentam a economia do agronegócio em todas as suas esferas, das produtoras às empresárias.

Por: Eduardo Rangel – Somos Assessoria