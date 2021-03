Homem procura motocicleta depois de abandonar veículo próximo à Santa Luzia

Com referência a um crime acontecido no início da manhã desse sábado na cidade de Nova Brasilãndia D’Oeste, as primeiras informações são de que um cidadão residente na Linha 138, Km 06, lado Sul, um identificado pela iniciais [ J.R. C.} “Jubinha” foi assassinado a tiros na sua própria residência.

Um de seus vizinhos foi pela manhã até a casa do mesmo, mas já encontrou a vítima caída ao chão e sem vida. A Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local juntamente com a perícia, liberando o corpo para a funerária de plantão.

O motivo do crime até o momento é desconhecido, mas as investigações já foram iniciadas no intuito de descobrir o autor e os motivos que o levaram a cometer tal crime. Segundo ainda informações, de imediato três perfurações puderam ser visualizados.

Fonte: Brasilândia Noticias