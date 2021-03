Alto Alegre registra 0 novos casos COVID-19,neste domingo (07) de março

Hoje (6) foram registrados 27 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 11 deles foram em Porto Velho, sendo quatro mulheres (76, 23, 81 e 79) e seis homens (68, 60, 52, 48, 65 , 76 e 80 anos); quatro em Ji-Paraná, sendo dois homens (55 e 74) e duas mulheres (55 e 70 anos); três em Ariquemes, sendo uma mulher de 54 anos e dois homens (47 e 90 anos). Foram registrados ainda o óbito de um homem de 83 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 37 anos de Guajará-Mirim; um homem de 80 anos de Pimenta Bueno; um homem de 78 anos de Novo Horizonte do Oeste; uma mulher de 87 anos de Vilhena; um homem de 61 anos de Alvorada D’Oeste; um homem de 51 anos de Presidente Médici; uma mulher de 68 anos de Ouro Preto do Oeste e um homem de 64 anos de idade do município de Machadinho do D’Oeste.