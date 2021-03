Improvável receber seleção brasileira para Eliminatórias da Copa diz Colômbia

Começou a Superliga de Futsal Escolinha Alfa 2020. A competição reúne 12 equipes na categoria aberto municipal e teve início no dia 17 de novembro, com três grandes jogos.

Pela chave A, a equipe Marmogran perdeu para a equipe Independente pelo placar de 4 a 2. Pela chave B, União Futebol Clube goleou o Real Juventude por 5 a 0 (zero). No último jogo da noite, pela chave C, a equipe Serrano também goleou, vencendo a equipe Juvenil por 5 a 0 (zero).

Nesta quinta-feira (19), mais três jogos agitam o Ginásio de Esportes Expedito Gonçalves Ferreira. Às 19h30 entram em quadra: Cidade Alta e Barça Juventude. Às 20h30: Alfa Futebol Clube versus Força Jovem. Às 21h30: Meio Preço e Ultra Motos.

A competição conta com três chaves. São quatro equipes em cada chave. As oito melhores equipes na classificação geral fazem as quartas de final, marcadas para o dia 5 de dezembro. As semifinais acontecem no dia 9 e a decisão do terceiro lugar e a final no dia 12.

Confira a tabela da competição abaixo:

[pdf-embedder url=”https://www.florestanoticias.com/portalnt/wp-content/uploads/2020/11/TABELA-SUPERLIGA-ALFA-3.pdf” title=”TABELA SUPERLIGA ALFA 3″]