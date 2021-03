Alta Floresta: Homem reage a ação policial e é alvejado a tiros pela PM

O Governo de Rondônia, por meio Secretaria Estado da Segurança Pública e Defesa da Cidadania (Sesdec), está finalizando as tratativas para a aquisição do primeiro veículo blindado que vai intensificar às ações da Polícia Militar de Rondônia para o enfrentamento à criminalidade no Estado. A notícia foi reforçada pelo secretário da Sesdec, José Hélio Cysneiros Pachá, que esteve fazendo a vistoria técnica do veículo, na última quinta-feira (18), na empresa com sede em Mauá, no Estado de São Paulo, juntamente com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Luiz de Freitas Almeida.

Durante a vistoria, o secretário constatou o serviço de blindagem produzido pela empresa, com o objetivo de equipar as viaturas da Polícia Militar rondoniense, de modo a dar mais segurança à atividade rotineira dos policiais. Nesta visita, participaram o gerente de Planejamento da Sesdec, major PM Paulo Henrique Barbosa da Silva e comandante do Bope, major Felipe Hemerson Pereira. Será o primeiro veículo blindado da história das forças de Segurança de Rondônia.

O segundo o secretário da Sesdec, o blindado trata-se de um veículo com nove toneladas, com capacidade para transportar até oito policiais confortavelmente, podendo adentrar em áreas de risco e de difícil acesso, com blindagem segura até contra tiros de fuzil 7.62, o que dará mais segurança ao trabalho dos policiais militares nas incursões em áreas de conflito e perigo. A intenção do Governo de Rondônia é adquirir veículos desse tipo para equipar outras unidades da Polícia Militar. O secretário disse ainda que há uma boa expectativa de que esta primeira viatura especial, seja entregue até meados de julho de 2021.