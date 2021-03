Sete em cada dez beneficiárias da Tarifa Social em Ro são mulheres

Chefes de aproximadamente 40% dos lares no país, segundo levantamentos oficiais, as mulheres são 70% dos inscritos no cadastro da Tarifa Social de Energia Elétrica em Rondônia. A situação espelha a vulnerabilidade social desse grupo, homenageado neste 8 de março, que enfrenta desafios diários para cuidar das famílias e ficou ainda mais vulnerável na pandemia de Covid-19.

Camila Teixeira Lopes, analista do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa em Rondônia, coleciona histórias emocionantes com mulheres nessas condições. Responsável pela operação do Programa Nossa Energia, que troca geladeiras antigas por modelos mais econômicos de pessoas inscritas no cadastro de Tarifa Social de Energia Elétrica, ela diz que mais de 80% dos eletrodomésticos acabam sendo entregues para mulheres.

“Elas correm atrás, uma conta para a outra sobre o programa, ligam para as vizinhas quando chegamos nas comunidades. Formam uma rede de solidariedade que tenta se ajudar e, por isso, são a maioria. Além disso, em muitos casos, mesmo quando são casadas, as contas de energia estão no nome delas porque são elas que tem bom cadastro, nome limpo, como se diz”, conta.

Maria Rosiane Barbosa de Oliveira, moradora do bairro Teixeirão em Porto Velho, viu na Tarifa Social uma aliada para colocar o orçamento doméstico em dia. Ela é a principal responsável pela renda da casa, onde também moram sua mãe idosa e filho. Atualmente, Maria Rosiane trabalha como diarista em limpeza e servente de pedreiro. “Minha renda não é fixa, depende de quando tem serviço ou não. Tenho procurado algo fixo, mas está difícil para encontrar”, disse.

Em novembro do ano passado, a geladeira de 10 anos foi substituída por uma novinha pelo programa Nossa Energia, com menor consumo de energia. “Eu já percebi uma boa redução na conta de energia com a nova geladeira e com as orientações que me deram para diminuir o uso da energia. Toda forma de economizar, me ajuda muito no fim do mês”, declarou.

Sobre os programas

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e o Programa de Eficiência Energética (PEE) estão previstos na regulação do setor elétrico. A troca de geladeiras e de lâmpadas por modelos mais eficientes fazem parte do PEE e tem como foco reduzir o consumo de famílias e baixa renda. Na prática, ajudam a enquadrá-las nas melhores faixas de desconto da Tarifa Social, já que o desconto é maior quanto menor o consumo.

Em Rondônia, o número de inscritos na Tarifa Social saltou de 31 mil para 93 mil nos dois anos de atividade da Energisa. Kristiany Brilhante, coordenadora de recebíveis da empresa no estado atribui o crescimento ao aumento na divulgação do benefício, especialmente nas comunidades mapeadas como mais carentes. “Não temos dados das consultas, mas no dia a dia observamos que a maior parte dos que buscam informações são mulheres sem trabalho formal. Isso aumentou com o isolamento social”, conta.

Como se cadastrar na tarifa social

O cliente titular deve entrar em contato com a concessionária pelo Whatsapp Gisa ou ir até uma agência de atendimento para se cadastrar. É necessário apresentar CPF, Carteira de Identidade ou, na inexistência desta, outro documento de identificação oficial com foto, ou ainda, o RANI, no caso de indígenas; informar o código da unidade consumidora a ser beneficiada; o Número de Identificação Social – NIS ou, no caso de recebimento do Benefício de Prestação Continuada – BPC, o Número do Benefício – NB; e o relatório e atestado médico.

Fonte: Tamiris Energisa