Mais 16 pacientes de Ro com Covid-19 são transferidos para o Rio

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e Força Aérea Brasileira (Fab), transferiu nesta sexta-feira (5), 16 pacientes com Covid-19 com quadro clínico leve e moderado, para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI) da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A transferência, que faz parte da Missão Covid-19 coordenada pela Sesau, ocorreu na Base Aérea de Porto Velho (BaPV).

Uma estrutura foi montada no hangar da Base Aérea, para receber as ambulâncias com os pacientes que estavam internados em unidades públicas de saúde do Estado e do município. A diretora-executiva da Sesau, Amanda Diniz, coordenadora da Missão Covid-19, conta que com mais esse embarque Rondônia já conseguiu transferir, por meio dessa parceria, 47 pacientes para os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, e agora Rio de Janeiro. “É uma luta diária, contra o tempo, seguindo a determinação do governador, coronel Marcos Rocha, para conseguir leitos para os nossos pacientes, tendo em vista que a nossa estrutura de saúde já está no limite da capacidade. A última transferência pela Missão Covid-19 foi há trinta dias”, salienta a diretora.

Dos 16 pacientes, 11 são mulheres e cinco homens, selecionados e avaliados antes do embarque pela equipe médica que acompanha o transporte aéreo e os pacientes até a Capital Carioca. São dois médicos, uma enfermeira e quatro técnicas de enfermagem. A previsão de vôo é de quatro horas de duração com uma escala em Cuiabá. O avião Condor (C-99) da Força Aérea Brasileira (Fab) foi adaptado para receber os pacientes mais graves que precisam viajar de maca. A médica, Victória Elise Gomes de Souza, vem acompanhando essas transferências desde o início e comenta que durante toda a viagem, independente do estado de saúde do paciente, é preciso um monitoramento constante. “Essa doença é traiçoeira e o paciente pode piorar de uma hora pra outra. Nós vivemos em estado de apreensão e só conseguimos relaxar um pouco quando os pacientes são repassados para a outra equipe médica, nesse caso do INI no Rio de Janeiro, que está recebendo nossos pacientes”, ressalta a médica. Victória foi a responsável pela triagem do primeiro paciente a embarcar nesta sexta-feira. José Alves da Silva, de 54 anos, apresentava os sintomas da Covid-19 há 10 dias e piorou tendo que ser internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Mesmo com dificuldade para respirar, o paciente fez questão de agradecer o empenho de todos os envolvidos na Missão Covid-19. “Estou com esperança de me recuperar dessa doença, graças a Deus e ao Governo do Estado, consegui uma vaga lá no Rio de Janeiro. Vou ficar longe da minha família, mas quero voltar bem”, finalizou o paciente. Além dos transportes aéreos médicos feitos pela Missão Covid-19, a diretora-executiva da Sesau, Amanda Diniz, ressaltou o trabalho feito também por outras equipes do Governo. “Nós temos ainda as transferências aéreas que estão sendo feitas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, totalizando 77 pacientes, que foram também para Santa Catarina e Vitória. Esse número inclui os pacientes mais graves que precisaram de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que infelizmente não temos mais aqui em Rondônia”, pontuou.