Editais do Governo estão abertos para contratação de médicos

O Governo de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), segue com mais de 80 editais abertos, para a contratação de médicos para cumprir escalas nas unidades hospitalares do Estado. Os editais abrangem médicos de todas as áreas. A remuneração pode chegar até R$ 12 mil, equivalente ao nível da referência inicial do cargo correspondente ao quadro de pessoal efetivo da Sesau.

Os profissionais interessados podem fazer a inscrição pelo link: https://emergencial.sesau.ro.gov.br/Home/Create. O Estado tem apresentado o posicionamento firme e proativo, diante do momento mais crítico do cenário pandêmico, com o aumento expressivo do número de casos positivados, levando as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ao limite em todo o Estado, tanto na Rede Pública quanto na Rede Particular de saúde.

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Avaliação de Títulos para atender tanto a Sesau, quanto as unidades de saúde públicas dos municípios de Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé e Porto Velho, incluindo o distrito de Extrema, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público para ampliação imediata das equipes de saúde, de forma a atuarem de maneira célere no enfrentamento à Covid-19, conforme as condições especiais estabelecidas no edital nº 90/2020.

O requisito de tempo de experiência do candidato no exercício da função, será utilizado como critério de prioridade para o provimento da vaga, desde que o profissional compareça na data e local determinados na convocação (o local de lotação será informado através do e-mail do candidato comunicado no ato da inscrição). O não comparecimento, no prazo estabelecido em edital, será motivo de eliminação do candidato e o chamamento do próximo classificado. A quantidade de vagas não está limitada ao número inicialmente previsto no edital, podendo ser redimensionado continuamente, considerando que o número de leitos geridos pode ser ampliado sistematicamente de acordo com a demanda de atendimento. UTIs LOTADAS Segundo o secretário da Sesau, Fernando Máximo, no momento, o Estado está com 15 leitos de UTIs fechados por falta de médicos. Consequentemente, o número de pacientes em estado grave, na fila de espera por um leito específico para o tratamento contra a Covid-19 aumentou, chegando à marca de 100 pessoas. É importante ressaltar que, o fechamento de alguns leitos nas unidades hospitalares ocorreu pelo afastamento de profissionais de saúde que contraíram a doença. Esta é mais uma razão para que o Governo de Rondônia reforce as medidas de combate ao coronavírus, por meio da contratação de novos profissionais. “Ainda permanecemos com muita dificuldade em conseguir a contratação de médicos. Além disso, contamos com uma superlotação nas UTIs, ou seja, quem precisa de UTI neste momento, não tem condições de ser atendido, pois não há leitos disponíveis nem no sistema privado e nem no público. Trata-se de uma situação crítica. É por isso que insistimos e reforçamos tanto as práticas dos protocolos de saúde estabelecidos”, esclareceu Fernando Máximo. Outra situação preocupante apresentada pelo secretário da Saúde é quanto ao aumento da taxa de letalidade, incluindo jovens e crianças, em virtude da nova cepa presente no Estado. Um cenário preocupante para toda a população rondoniense, que precisa estar consciente da gravidade e seriedade da propagação do coronavírus e suas consequências, além de ser colaboradora com as ações preventivas, conforme medidas estabelecidas no Decreto nº 25.853, de 2 de março de 2021, que entra em vigor a partir desta quinta-feira, dia 04.