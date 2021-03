Confira o Boletim diário Covid-19 de Alto Alegre dos Parecis (4) março

O Governo de Rondônia por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) recebeu na tarde desta quarta feira (3), do Ministério da Saúde, mais uma remessa com 17 mil doses da vacina contra a Covid-19. O imunizante armazenado na Rede de Frio do Estado, em Porto Velho, será destinado para o encerramento da vacinação de idosos de 80 a 89 anos e de profissionais da Saúde.

De acordo com a diretora-geral da Agevisa, Ana Flora Camargo Gerhardt, a partir desta quinta-feira (4), os lotes de vacina serão encaminhados às Regionais de Saúde de Porto Velho (4.800 doses), Ji-Paraná (4.280), Cacoal (2.040), Vilhena (1.620), Ariquemes (2.280) e Rolim de Moura (1.980).

Ana Flora, afirma ainda que pessoas idosas de 60 anos ou mais, residentes em instituição de longa permanência (institucionalizadas), pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência que moram em residências inclusivas (institucionalizadas), e povos indígenas, vivendo em aldeias, (terras homologadas), já foram contemplados 100% com a vacinação.

Esta foi a sétima remessa de imunizantes contra a Covid-19 recebidas pelo Estado. Desde janeiro, Rondônia recebeu 112.408 doses de CoronaVac e 17 mil da AstraZeneca. Um total de 129.408 doses. “Pedimos para que os municípios se preocupem em implementar esses números no sistema, em nosso portal da transparência, mais rápido e mais urgente possível, pois assim teremos os resultados reais de imunizados em Rondônia” explica a diretora.

Ana Flora comenta, que as entregas de vacinas contra a doença serão intensificadas em Rondônia. “Em videoconferência com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello e com representantes da bancada federal ficou definido que o Estado vai receber mais vacinas, em março e abril, para dar continuidade ao Plano de Imunização”, finaliza.