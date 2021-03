Indiomarcio Pedroso destaca conquistas para atender Alta Floresta Ro

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (01), a vereadora Marilza da Revil Móveis (PP) apresentou várias indicações, entre elas: melhorias no sistema de iluminação pública e instalação de lixeiras as margens dos rios no Distrito de Rolim de Moura do Guaporé. A vereadora contou que visitou o Distrito e encontrou diversas lâmpadas apagadas e observou muitos lixos as margens dos rios. “Falei com o prefeito pessoalmente. Ele se comprometeu em realizar a manutenção do sistema de iluminação”, disse.

Marilza também usou a tribuna da Casa de Leis para comentar a respeito dos pedidos para instalação de ares-condicionados para atender os estudantes do Distrito. “Alunos sofrem com o calor”, argumentou a vereadora, informando que atrapalha o desenvolvimento dos estudantes. “Se trata de pedidos que já fiz em outras oportunidades”, destacou.

A parlamentar citou outros pedidos ao Executivo Municipal, como melhorias na sinalização de trânsito, para diminuir a quantidade de acidentes na cidade. “Isto é responsabilidade do órgão público”, pontou.

Ao final da sessão, durante comunidade parlamentar, Marilza destacou a viagem a Brasília, onde conversou com a deputada federal Jaqueline Cassol (PP) a respeito da aquisição de equipamentos para associações rurais e patrulha mecanizada. Falou também de uma conversa com o deputado federal Expedito Neto (PSD), que se comprometeu em ajudar Alta Floresta com aquisição de uma motoniveladora (patrola)

