4º Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta D´Oeste Ro

O vereador Indiomarcio Pedroso (PTB), presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste (RO), levou ao conhecimento do senador Acir Gurgacz (PDT) e do deputado estadual Jean Oliveira (MDB), algumas demandas de Alta Floresta.

Ao senador, foram apresentados dois pedidos: um aparelho de ultrassonografia para atender a rede municipal de saúde, no valor de R$ 150 mil; e recursos para aquisição de veículos e um motor estacionário para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Ao deputado estadual Jean Oliveira foram apresentados pedidos de emenda parlamentar para aquisição de aparelhos para atender as salas de fisioterapia e instrumentos cirúrgicos para o centro cirúrgico do Hospital Municipal. O montante solicitado foi de R$ 150 mil.

“Em todos os pedidos, os representante se comprometeram em ajudar o município”, disse o vereador, informando que são pedidos que vão de encontro aos anseios de vários setores da administração municipal e que vão atender muitos moradores.

Fonte: Assessoria