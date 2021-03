A ARJORE- Emite nota de pesar pelo falecimento do jornalista Elessandro Alves

É com profundo pesar e tristeza que recebi a notícia nesta tarde de domingo, 28, do falecimento de Ivone da Costa Arruda, a qual veio a óbito vítima do covid 19.

Ivone foi minha grande amiga e também esposa do meu assessor parlamentar Geraldo da máquina, do município de Machadinho D’Oeste, e com certeza deixará muita saudade.

Neste momento de dor e tristeza, peço a Deus que conforte e console os corações de todos os familiares e amigos .

Deputado Geraldo da Rondônia