2º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta D´Oeste Ro

Tiago Moreira, gerente da 4ª Usina de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER/RO), esteve em Alta Floresta D’Oeste, nesta segunda-feira (01), para realizar o levantamento da situação da Linha P-50 e sua camada asfáltica, para realizar um tapa-buraco. A visita de Tiago Moreira foi provocada após um pedido do vereador Jacy Oliveira (DEM).

O vereador Jacy entrou em contato com o deputado estadual Jean Oliveira (MDB), que relatou as dificuldades da rodovia ao diretor geral do DER, Elias Rezende. “Após o levantamento da situação da rodovia, fui informado que os trabalhos de tapa-buraco devem iniciar entre 15 e 20 dias”, disse o vereador.

Jacy Oliveira contou que a recuperação da Linha P-50 será fruto de uma parceria entre o deputado estadual Jean Oliveira e o Departamento de Estradas e Rodagens.

O vereador Jacy Oliveira disse ainda que oficializou pedidos para realizar o tapa-buraco também no perímetro urbano da rodovia P-50 e a construção de duas rotatórias, sendo uma no cruzamento da Avenida Rondônia com a Avenida Nilo Peçanha, e uma na Avenida Brasil, no cruzamento com a Avenida JK e Rua Goiás, próximo a feira municipal. “Todos os pedidos foram levados ao deputado e ao Departamento de Estradas e Rodagens”, destacou o vereador.

Fonte: Assessoria