Campanha Projeto acolher, unidos pela vida em Alta Floresta Ro – vídeo

Com o avanço da pandemia do novo coronavírus e o aumento na taxa de ocupação de UTIs em todo o estado, todas as cidades de Rondônia retornaram para a Fase 1 do Plano Todos por Rondônia, ficando na fase de Distanciamento Social Controlado. Uma edição extra do Diário Oficial da última sexta-feira (26) trouxe a portaria nº 31 detalhando as mudanças.

A portaria entra em vigor a partir de sábado (27) e segundo o documento, após 14 dias deve-se “analisar a manutenção, evolução e retroação dos municípios às respectivas fases, conforme estudos realizados pelas secretarias responsáveis”. Todos os municípios de Rondônia regridem à fase vermelha do Plano do Governo — Foto: Reprodução/Governo de Rondônia + Veja o que muda em todas as regiões a partir deste sábado, 27 A circulação de pessoas em espaços e vias públicas, bem como as atividades comerciais, continua proibida das 21h às 6h. A entrada de pessoas em restaurantes será permitida até às 21h e a permanência até às 22h, sendo permitido, após este horário, entregas por meio de delivery e a proibição de bebidas alcoólicas em qualquer horário. Fonte: G1/Ro