Mais de 40% de óbitos da Covid-19 em Rondônia são de pessoas sem comorbidades

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

Nesta quinta-feira (25) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 146.426

Casos ativos – 15.067 (10,29%)

Pacientes recuperados – 128.558 (87,80%)

Óbitos – 2.801 (1,91%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 403

Pacientes internados na Rede Privada – 146

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 134

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 9

Total de pacientes internados – 692

Testes Realizados – 406.307



Aguardando resultados do Lacen – 246



* População vacinada:

1ª Dose – 45.293

2ª Dose – 5.420

Profissionais de Saúde vacinados:

1ª Dose – 25.078

2ª Dose – 5.263

Indígenas vacinados:

1ª Dose – 4.761

2ª Dose – 85

Idosos vacinados:

1ª Dose – 15.314

2ª Dose – 72

* (Dados obtidos às 15h20)

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (25 de fevereiro), por Covid-19 são:

Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

Na data de hoje foram registrados 19 óbitos, no entanto, com a retirada de quatro registros de óbitos lançados em Ariquemes e um em Rolim de Moura, e para não haver divergência na quantidade consolidada informada diariamente, no sistema constam 14 óbitos.

Hoje (25) foram registrados 19 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 10 deles foram em Porto Velho, sendo, quatro mulheres (78, 68, 45 e 91 anos) e seis homens (54, 53, 63, 37, 75 e 69 anos); três em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 34 anos e dois homens (67 e 87 anos); dois homens de Cacoal (33 e 37 anos). Foram registrados ainda, o óbito de um homem de Cacaulândia de 80 anos de idade; de uma mulher de 88 anos de Jaru; de uma criança do sexo masculino de seis anos de idade de Presidente Médici e de um homem de 66 anos de idade do município de Ouro Preto do Oeste.

Após avaliação epidemiológica, o Cievs detectou a seguinte situação: o município de Ariquemes retirou quatro óbitos do sistema, de acordo com o município, um óbito foi retirado por se tratar de duplicidade com o município de Itapuã d’Oeste e três óbitos foram retirados por se tratar de inconsistências no sistema.