Governo de Rondônia alinha estratégias para combater surtos de doenças tropicais

Com a chegada do 6º lote de vacinas contra a Covid-19, na tarde desta quinta-feira (25), o Governo de Rondônia segue com o planejamento estratégico de distribuição dos imunizantes aos municípios, dando continuidade ao Plano de Imunização. Nesta nova remessa, foram entregues ao Estado 1.400 doses da vacina CoronaVac, para dar sequência à vacinação dos profissionais da Saúde, com meta de alcançar 100% dos idosos a partir de 90 anos.

De acordo com a Coordenação Estadual de Imunização, as vacinas serão entregues às Regionais de Saúde e, em seguida, distribuídas aos municípios rondonienses. A distribuição ocorre de acordo com a quantidade de habitantes por município.

A diretora-geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Ana Flora Gerhardt, apela à população para que seja consciente quanto ao aumento de casos positivados e, consequentemente, ao número expressivo de óbitos, uma vez que o cenário atual condiz com o mau comportamento de muitos, sendo necessário pensar que há pessoas com outras doenças, necessitando da disponibilidade de leitos para tratamento. “Nossos profissionais de Saúde estão altamente estressados, porque queremos atender a população. É por isso que nós, como Estado, precisamos fazer com que os rondonienses sejam conscientes das mortes, com responsabilidade pelos adoecimentos e UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) cheias”, reforçou.

O vacinômetro do Estado registrou até esta data a distribuição de 58.793 doses dos imunizantes, e aplicados 45.293 da primeira dose. Com esse registro, a diretora da Agevisa pediu aos gestores municipais para utilizarem o sistema para registrar a partir do momento em que a vacina é administrada. O que vai garantir a efetividade do número de pessoas vacinadas. “Peço aqui aos prefeitos, aos secretários de Saúde, às salas de vacinas, que registrem esses dados no sistema. Pois só dessa forma saberemos de fato, a quantidade exata de pessoas vacinadas”, enfatizou Ana Flora.

CIDADÃO COMO AGENTE FISCALIZADOR

A diretora-geral da Agevisa ressalta que o cidadão rondoniense também faz parte do efetivo no enfrentamento à Covid-19, por meio de atitudes conscientes e humanitárias. Para ela, o combate à doença não é somente uma questão de vacinar. Em situações que expressem promoção de aglomeração, a população pode denunciar nos seguintes canais:

Polícia Militar – 190

Bombeiros – 193

Polícia Civil – 197

Aplicativo de mensagens (69) 99379 – 9712