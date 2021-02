Energisa instala sistema de geração solar na Apae e Casa Irmã Rosa Gambelli

Estado é o principal destino dos investimentos do Grupo no país

Plano contempla 20 subestações e 6 mil ligações novas do Luz Para Todos, na área rural

A Energisa anunciou nesta terça-feira (23) investimentos de R$ 747,5 milhões para este ano em Rondônia. A quantia se somará aos mais de R$ 1 bilhão aplicados nos anos de 2019 e 2020 e faz parte de um plano para transformar a infraestrutura elétrica do estado. Depois de entregar dez novas subestações no eixo da rodovia BR 429 em 2020, a empresa prevê inaugurar outras 20 unidades esse ano, sendo 13 totalmente novas e sete ampliações.

Mais uma vez, Rondônia é o principal destino no país de investimentos do Grupo Energisa, maior empresa privada de capital nacional do setor elétrico brasileiro. Ao todo, o Grupo prevê aportes de R$ 3,9 bilhões para este ano, sendo R$ 2,8 bilhões destinados às concessionárias de energia, R$ 833,8 milhões aos empreendimentos de transmissão e R$ 214,8 milhões aos serviços 4D, sigla usada para abarcar os caminhos de digitalização, descarbonização e transformação do setor elétrico pelas novas tecnologias.

“A Energisa vem se consolidando como uma empresa completa de energia. Para isso, desempenha um papel primordial na transição para a economia de baixo carbono e para uma matriz energética limpa, com forte atuação para o desenvolvimento sustentável em seis estados da Amazônia Legal onde pretende investir R$ 2,6 bilhões”, afirma Maurício Botelho, CFO do Grupo Energisa.

Para 2021, a maior parte da alocação dos recursos na distribuição será direcionada à construção e manutenção de subestações, linhas e redes; à ampliação do atendimento aos clientes, com foco na universalização através do programa Luz para Todos; Mais Luz Para Amazônia; ao combate ao furto de energia; à renovação das frotas e às obras de melhoria da qualidade do fornecimento. Atualmente, a Energisa Rondônia atende a aproximadamente 650 mil clientes, divididos em 52 municípios e gera mais de 4 mil empregos, diretos e indiretos.

A prioridade da empresa é oferecer um serviço cada vez melhor aos clientes, garantindo uma oferta de energia permanente e segura e levando bem-estar à população. Desta forma, a empresa se mantém como vetor essencial para o desenvolvimento econômico e social da região.

“Temos sido desafiados com as demandas por energia em Rondônia, que vinha de anos de subinvestimentos, mas estamos confiantes de que entregaremos tudo o que está prometido como fizemos nos dois primeiros anos da concessão. Muito do que está previsto nesse plano de R$ 747,5 milhões começou a sair do papel no ano passado. Temos canteiros funcionando na região de Bom Futuro e Abunã desde outubro”, disse o diretor-presidente da Energisa em Rondônia, André Theobald, em coletiva por videoconferência realizada nesta terça-feira (2).

Em 2021, a Energisa planeja realizar diversas obras nas regiões centro e norte que vão contribuir para a melhoraria e a ampliação do fornecimento de energia no estado, como a construção de 20 novas subestações, a construção de 900 km de linhas de alta e média tensão, instalação de 134 religadores automáticos. Além da aquisição da segunda subestação móvel para garantir a continuidade do fornecimento de energia aos clientes durantes as manutenções das subestações.

Entre as obras realizadas em 2020, vale destacar as sete novas subestações construídas no eixo da BR-429, de Presidente Médici à Costa Marques, que integrou a região ao Sistema Interligado Nacional (SIN), o mesmo que abastece a maioria dos brasileiros com energia elétrica. A construção dos 340 quilômetros de linhas de transmissão envolveu 575 trabalhadores.

O combate ao furto será uma das prioridades no estado. O famoso ‘gato’, além de crime, gera prejuízos a toda a sociedade, pois prejudicam o fornecimento, a arrecadação de impostos e a receita da empresa, comprometendo os investimentos na melhoria dos serviços “A regularização de ligações ilegais proporciona segurança para os moradores e qualidade no fornecimento. Em 2021, pretendemos regularizar 4 mil ligações em todo estado”, afirma Theobald.

Responsabilidade social

A Energisa apoia diversas iniciativas que valorizam o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural da região onde atua. Estes projetos buscam impulsionar o desenvolvimento econômico, regional e social das comunidades.

Em 2020, a Energisa investiu em ações de combate à pandemia de Covid-19 por meio do movimento Energia do Bem. Em Rondônia foram viabilizados o conserto de 6 respiradores pulmonares, em parceria com o Senai, e entregues para o Hospital de Base e Cemetron em Porto Velho, e priorização de ligações de energia para unidades de saúde. Além disso, foram doadas 8 toneladas de alimentos para 190 famílias de Porto Velho; 2 mil Cestas básicas para o SOS RO; 840 máscaras N 95 para Cemetron; produtos de higiene e limpeza aos idosos da Casa do Ancião São Vicente de Paula, em Porto Velho.

Outros investimentos do Grupo

Em transmissão, os investimentos previstos do Grupo Energisa serão 172% maiores. Os projetos desenvolvidos no Pará e Tocantins entrarão em fase de conclusão. Além dos recursos já alocados, a Energisa somará o investimento nos ativos adquiridos no último leilão de transmissão no Amazonas, realizado em dezembro do ano passado.

Cabe destacar a ampliação dos investimentos relacionados aos serviços 4D da Energisa – descarbonizados, descentralizados, digitalizados e diversificados – através de suas divisões Alsol e Energisa Soluções, que serão 350% maior do que em 2020. O foco crescente em serviços baseados em tecnologia, com forte componente de sustentabilidade e energia renovável é uma das apostas do Grupo para os próximos anos.