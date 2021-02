Governo lançará MEI Caminhoneiro que permitirá receita anual de até R$ 300 mil

Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021, é a data que o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), vai pagar as duas primeiras parcelas do Programa AmpaRO a cerca de 28 mil famílias habilitadas desde o ano passado. O calendário de pagamento foi divulgado nesta terça-feira (23) pela secretária e primeira-dama Luana Rocha, reforçando que se trata de mais um compromisso do Governo Estadual para minimizar as consequências da pandemia do coronavírus.

Pelo calendário, a terceira parcela será disponibilizada dia 18 de março; a quarta, dia 16 de abril; a quinta, dia 18 de maio; e a sexta, dia 17 de junho. O valor total será de mais de R$ 50 milhões, somando as seis parcelas de 2020 com as seis de 2021.

A prorrogação do AmpaRO foi anunciada dia 3 de fevereiro pelo governador, coronel Marcos Rocha e a secretária Luana com o propósito de garantir melhor assistência a estas famílias por meio do programa iniciado em julho de 2020 com o pagamento de R$ 200 por família até setembro e prorrogado de outubro a dezembro.

Nesta segunda prorrogação, cada família receberá R$ 100, durante seis meses, sendo que as duas primeiras parcelas referentes a janeiro e fevereiro serão pagas na próxima sexta-feira. Os recursos são do Fundo de Erradicação da Pobreza (Fecoep).

Pelo aplicativo “Caixa TEM” poderão ser realizados pagamentos de boletos, transferências e compras. As pessoas que enfrentarem dificuldades de acesso ao aplicativo poderão receber o pagamento no caixa eletrônico até o último dia útil do mês em curso, conforme o NIS.

Fonte

Texto: Veronilda Lima

Fotos: Cássila Gonzales e Frank Nery

Secom – Governo de Rondônia