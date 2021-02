Em novo alerta secretário revela que 44% de mortos não tinham comorbidades

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), implantou na terça-feira (23) o Serviço de Hemodiálise Pediátrica no Hospital Infantil Cosme e Damião (Hicd). Com isso, Rondônia passa a ser o único da Região Norte a ter o serviço próprio para tratamento de hemodiálise em crianças com idade de um mês a 12 anos.

Foram investidos aproximadamente R$ 300 mil em equipamentos, instalação de uma moderna estação de pré tratamento de água para hemodiálise e aquisição de todos os materiais e serviços necessários. Recursos próprios do Estado. O pronto socorro conta com uma equipe especializada, atendimento humanizado e estrutura moderna capaz de garantir conforto e segurança às crianças e seus familiares. Até o momento, a Rede Pública de Saúde somente oferecia os serviços de hemodiálise para os pacientes adultos.

O diretor do Cosme e Damião, Sérgio Pereira, destacou a importância de realizar mais esse tratamento dentro na unidade hospitalar infantil. Isso evita que a criança seja deslocada para outro lugar, recebendo assistência integral no Pronto Socorro, seja na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou na enfermaria. Assim, o paciente não corre maior risco saindo da unidade, evitando que durante o transporte ocorra complicações. “Estamos muito felizes por mais esta aquisição. Agradecemos ao governador, coronel Marcos Rocha, que não mede esforços para cada dia melhorar os atendimentos a nossa população”, destacou o diretor.

De acordo com o coordenador estadual do Serviço de Nefrologia, Gilmar Meireles Nogueira, foi construída na unidade pediátrica uma estação de tratamento com quatro pontos de diálise, sendo duas na UTI, uma no isolamento e outra na enfermaria. “Além desse serviço de hemodiálise pediátrica, o Estado já administra o serviço de hemodiálise adulta e a Secretaria de Saúde está se preparando para assumir também a diálise peritoneal intra-hospitalar”, finalizou o coordenador.

Com a inauguração do Serviço de Hemodiálise Pediátrica, está garantido o tratamento integral, com alto padrão de atendimento, para cerca de 60 crianças em Rondônia. “A iniciativa é mais uma marca definitiva do compromisso do Governo do Estado e da Secretaria de Saúde, mostrando que mesmo diante dos enormes desafios impostos pela pandemia não deixamos de investir no fortalecimento e ampliação de serviços da Rede Estadual de Saúde. Com esse atendimento, além de trazer segurança ao paciente, conseguimos fazer uma economia considerável para o Estado, já que não será mais necessário contratar esse serviço”, destacou o secretário de Saúde Fernando Máximo.