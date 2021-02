Solicitação de outorga do direito de uso de recursos hidricos de Martin L Egert

O SR MARTIN LUCAS EGERT, com sede à LINHA 42,5, KM 07, LOTE 13-C Gleba 01, zona rural, Alta Floresta D´Oeste, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CPF/MF nº, 945.751.267-72, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 24 de fevereiro de 2021, a solicitação de OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL para CAPTAÇÃO E/OU LANÇAMENTO DE EFLUENTES, cujo ponto de captação está localizado na Coordenada Geográfica Latitude – 11º 52’ 18” S e Longitude: – 61º 58’ 18” O, cuja água será utilizada na atividade cafeicultura e culturas anuais (feijão e milho.

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 24 de fevereiro DE 2021.

MARTIN LUCAS EGERT

PRODUTOR RURAL