Renovação de licença de operação de Gonçalves e Medeiros Ltda

A (O) L.J.M. DA SILVA & CIA LTDA, com sede à ENDEREÇO LINHA P-50 KM12, ZONA RURAL, ALTA FLORESTA D´OESTE, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CNPJ nº, 23.400.601/0001-97, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 24 de fevereiro de 2021, as LICENÇAS PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO de Agroindústria localizada na Coordenada Geográfica Latitude – 12º 03’ 12,2” e Longitude: – 61º 59’ 39,11” , cuja água será utilizada na atividade para limpeza dos equipamentos da agroindústria.

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 24 de fevereiro DE 2021.

LAZARO JONAS MARCAL DA SILVA