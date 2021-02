Imperdivel fecha mês do Supermercado Tradição confira as ofertas

Na data de hoje foram registrados 25 óbitos, no entanto, com a retirada de um registro de óbito lançado em duplicidade no município de Monte Negro e para não haver divergência na quantidade consolidada informada diariamente, no sistema constam 24 óbitos.

Hoje (23) foram registrados 25 óbitos por Covid-19 em Rondônia, seis deles em Porto Velho, sendo duas mulheres (63 e 82 anos) e quatro homens (67, 62, 19 e 40 anos); quatro em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 56 anos e três homens (46, 53 e 63 anos); três em Cacoal, sendo duas mulheres (85, 80 anos) e uma criança de 02 anos do sexo masculino; duas mulheres de Machadinho do Oeste (79 e 97 anos); dois em Nova Mamoré, sendo uma mulher de 50 anos e um homem de 79 anos de idade; dois homens de Ouro Preto do Oeste (59 e 65 anos); um homem de 67 anos de Espigão do Oeste; uma mulher de 33 anos de Rolim de Moura; um homem de 69 anos de Jaru e um homem de 75 anos de Corumbiara; uma mulher de 73 anos de Campo Novo de Rondônia e um homem de 67 anos do município de Espigão do Oeste.