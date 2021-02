Dep Geraldo participa de reunião por vídeo conferência com o Gov Marcos Rocha

Na tarde desta segunda-feira, 23, o Deputado Geraldo da Rondônia (PSC) participou de uma reunião por vídeo conferência com o Governador Marcos Rocha, Elias Rezende, Diretor do DER e o Secretário da Casa Civil Júnior Gonçalves , onde vários assuntos foram debatidos.

O Deputado Geraldo iniciou parabenizando o Governador Marcos Rocha por sua atitude louvável em realizar cultos toda a segunda feira, às 06:30 horas, em seu próprio gabinete, abençoando todos os setores do estado que formam o poder, enalteceu o comprometimento do governo e do Secretário de Saúde Fernando Máximo pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo no enfretamento da Covid-19.

Durante a reunião Geraldo fez uma explanação ao Governador sobre diversos assuntos, dentre eles sobre duas importantes obras do Vale do Jamari, a construção de uma ponte sobre o rio Jamari, na RO-459, Alto Paraíso, pois a travessia é feita através da balsa, sendo um grande transtorno para aqueles que dependem do referido deslocamento, e os aterros das cabeceiras da ponte sobre o mesmo rio na BR 421 que liga Monte Negro e demais municípios.

Com relação ao aterramento da cabeceira da ponte o governador esclareceu que a previsão de entrega será nos meses de junho ou julho em razão das chuvas, contudo, sobre a ponte que liga o município de Alto Paraíso, já foi assinada a ordem de serviço, pois a solução é a construção de uma ponte, bem como um novo projeto.

O Deputado Geraldo também expressou sua preocupação com relação as placas de veículos, pois no Estado de Rondônia são as placas mais caras do país, e de imediato o Governador atendendo sua reivindicação e sugestão enviou mensagem para o Diretor Geral do Detran, Neil Gonzaga para que verificasse essa situação, uma vez que há uma Lei que foi tramitada e aprovada pela assembléia para estar liberando alvarás para novas empresas.

Geraldo ainda parabenizou o Governador Marcos Rocha pela construção da ponte sobre o rio Jacy-Paraná que se encontra em ritmo acelerado e que atenderá os municípios de Nova Mamoré, Guajará-Mirin, Buritis e Campo Novo, representando um grande avanço na infraestrutura dessa região, e enfatizou que esta obra vem comprovar o compromisso do governador com a população, e por fim finalizou parabenizando todo o secretariado do governador pela competência de cada um e a Secretária Estadual de Assistência e do Desenvolvimento Social Luana Rocha pelo projeto que foi estendido da ajuda de custo no valor de cem reais para as famílias de baixa renda.

Fonte: Assessoria