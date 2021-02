Vereadora Marilza cobra investimentos na Praça do Redondo e no HP Municipal

O vereador Indiomarcio Pedrosos (PTB), atual presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste (RO), esteve com a deputada federal Silvia Cristina (PDT), para apresentar algumas reivindicações para atender, principalmente, a área da saúde. Na ocasião, o vereador apresentaou várias demandas que carecem de recursos oriundos de emenda parlamentar, entre elas: a construção de um centro especializado para atendimento à mulher – um espaço que a ser construído anexo a Unidade Básica de Saúde Leonídio Vaz de Lima, no Bairro Princesa Isabel.

“A liberação do recurso será de suma importância para a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) dar prosseguimento nos atendimentos e atividades de prevenção as doenças que atacam as mulheres”, argumentou Indiomarcio.

Também foram levados ao conhecimento da deputada outros pedidos como a liberação de recursos financeiros na ordem de R$ 100 mil para custear algumas despesas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Alta Floresta D’Oeste; a liberação de recursos na ordem de R$ 275 mil para aquisição de veículo (ônibus ou micro-ônibus) para atender a Apae, em especial, os alunos do Centro Educacional doutor Antônio Lázaro de Moura; e a liberação de recursos para aquisição de um veículo “ambulância” com a finalidade de atender os pacientes da rede municipal de saúde.

Na ocasião, a deputada se comprometeu e analisar com carinho os pedidos e viabilizar mecanismos para atender as reivindicações, consideradas, pontuais para setores importantes do município.

Fonte: Assessoria