Transtornos mentais na pandemia: dicas de como agir e cuidados com o próximo

– Ao longo da pandemia, pudemos perceber que as pessoas, de forma geral, apresentaram todo o tipo de neuroses com piora importante do quadro geral. Se um familiar ou mesmo um amigo teve o psicológico afetado durante a pandemia, é importante ficar de olho, pois o quadro pode sempre apresentar recaídas e desestabilizar toda a família – ressalta a psicóloga Cristina Navalon.

A simples ansiedade pode se tornar generalizada, segundo Navalon. E a depressão se tornar depressão maior. Em pacientes com esquizofrenia estabilizada, pode ocorrer a evolução para um surto psicótico, quando houver disponibilidade genética. E para quem tem diagnóstico de bipolaridade (tanto no ciclo de depressão quanto no de euforia), agravar também para um quadro psicótico.

O mais importante então é manter o paciente com acompanhamento psiquiátrico, médico e psicológico. Mesmo com a quarentena, vários profissionais se dispuseram a atender de forma remota.

Seguem abaixo algumas dicas da psicóloga Cristina Navalon para ajudar as famílias a passarem por este momento. Lembrando sempre que, para quem sofre de transtornos mentais, é essencial a ajuda de parentes e amigos.

Fique atento: é sempre importante ficar de olho em pacientes que tenham algum quadro psiquiátrico. Fique atento a sinais de piora;

Acolhimento: sempre que for preciso, acolha as suas dores emocionais sem julgamentos;

Dor: a dor das neuroses é algo que não é físico, mas, mesmo assim, é uma dor insuportável. Então, não desvalorize e não negue o que ele está sentindo;

Sinais de piora: esteja sempre atento ao seu comportamento e a qualquer sinal de piora, busque ajuda profissional;

Calma: em situações como essa, tente se manter o mais calmo possível para conseguir ajudar efetivamente o paciente;

Demonstre interesse: tenha empatia nesse momento, demonstre o seu interesse pelos sentimentos que a pessoa está apresentando;

Cuidados: em momentos como esse, ajudar o paciente com cuidados de higiene pessoal e alimentares vai fazer uma diferença enorme. Mais informações nas redes sociais: @cristinanavalonpsicologa