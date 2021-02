Indiomarcio Pedroso leva reivindicações a deputada federal Silvia Cristina

O vereador Jacy Oliveira (DEM), juntamente com o gerente regional da Emater, Alexandre Venturoso, e o gerente do escritório da Emater de Alta Floresta D’Oeste, Osmar Alcântra, estiveram nesta sexta-feira (19), no cartório de registro de imóveis para dar início ao processo de regularização da documentação do terreno da Emater Alta Floresta para garantir a construção ou reforma do prédio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia.

O recurso para investir nas melhorias do prédio da Emater de Alta Floresta foi garantido através do deputado estadual Jean Oliveira (MDB), durante reunião em Porto Velho, no dia 13 de fevereiro. Na ocasião, se reuniram o deputado Jean Oliveira, o diretor presidente da Emater Rondônia, Luciano Brandão, e o vereador Jacy Oliveira.

“Durante a reunião ficou acordado em dar prioridade e agilizar a documentação do prédio da Emater para liberar o recurso”, disse o vereador.

Jacy afirmou ainda que “o deputado estadual Jean Oliveira disponibilizará uma emenda parlamentar para reforma ou construção de um novo prédio, mas o recurso só será liberado se a documentação do terreno estiver devidamente em dias”. “Nós já agilizamos a regularização do terreno para garantir um prédio melhor para atender nossos produtores rurais”, finalizou.

Fonte: Assessoria