A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Juarez model Behenck

Nota de falecimento é com pesar que a funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Juarez model Behenck morador de vista Alegre do Abunã, mas a maioria de sua família reside no município de Alta Floresta d’Oeste.

Juarez model Behenck faleceu nesta terça dia 23 de fevereiro de 2021 na capital Porto Velho, e seu corpo será transladado para Alta Floresta e seu sepultamento será na manhã desta quarta-feira no cemitério local, vítima de covid-19. Desde já a família enlutada agradece as orações e compreensão de todos.

Fonte: Florestanoticias.com