Nota de Falecimento: Comunicamos o falecimento de Maria Antônio dos Santos

É com pesar que comunicamos o falecimento de Maria Antônio dos Santos, mãe do Mauricio ex funcionario da Sedam e tambem mãe do mauro conhecido por joãozinho.

Dona Maria Antônio dos Santos faleceu nesta segunda feira as 14:00 no Heuro em Cacoal, seu corpo vai ser velado e sepultado nesta terça-feira em cacoal.

A Família enlutada agradece a oração de todos.

Fonte: Florestanoticias.com