¨SOS Acre” tem adesão do TRT da 14ª Região, Amatra14, Sinsjustra, AMB e Anamatra

Se você decidiu vender seu diamante, mas não sabe qual é o seu valor de revenda, talvez este artigo o ajude. Vamos ver como os diamantes são avaliados e como você pode estimar o preço que eles podem alcançar se vendidos. Como os diamantes são avaliados Antes de determinar o valor de revenda de um diamante, você deve ter uma ideia de como essas pedras custam.Esse é um importante conhecimento para você adquirir caso tenha interesse em comprar ou vender ouro ou joias.

Existem quatro critérios principais que determinam quanto vale um diamante: cor, clareza, corte e peso em quilates.

Clareza se refere a quantas falhas visíveis, também conhecidas como inclusões, estão presentes na pedra.

A cor é uma característica de qualidade graduada dependendo da presença de matizes amarelos no diamante que o fazem parecer tingido em vez de incolor. A cor também é graduada em uma escala, e quanto mais incolor uma pedra, maior seu grau. Corte refere-se à forma das facetas de um diamante, seu arranjo, bem como seu número.

Para cortes brilhantes como o corte redondo, essa característica é graduada de acordo com como as proporções de um determinado diamante aumentam seu retorno de luz e brilho. Em geral, os diamantes cujas medidas permitem capturar e refletir mais luz, resultando em maior brilho, são classificados mais elevados no corte.

Embora existam sistemas de classificação bem desenvolvidos para o corte redondo clássico, não existem diretrizes tão rigorosas para outros cortes. O quilate é simplesmente outra forma de expressar o peso de uma pedra. Um quilate é uma unidade de medida igual a 0,2 gramas.

Os diamantes maiores são mais raros e é por isso que têm um valor mais alto por quilate em comparação com os menores. Estimando os preços de revenda de diamantes.

Para determinar o valor de um diamante, primeiro certifique-se de saber como sua cor, clareza e corte são classificados, bem como quanto pesa. Procure pedras com peso semelhante em quilates e com a mesma cor, clareza e corte. Os preços de varejo desses diamantes darão uma ideia de quanto vale o seu diamante.

Os preços de varejo são apenas parte da história, pois não são um indicador confiável de quanto você poderia vender seu diamante. Normalmente, você receberá muito menos pela sua pedra caso decida revendê-la. Portanto, para descobrir o valor de revenda do seu diamante, multiplique o preço médio de varejo de pedras semelhantes por 20% -40% para obter uma estimativa da quantidade de dinheiro que alguém pagaria para comprar a pedra.

A razão pela qual os preços de revenda dos diamantes são tão baixos em comparação com os preços de varejo é que os joalheiros compram diamantes a granel, a preços de atacado, que são muito mais baixos. O preço de varejo que você paga por um diamante na loja é mais alto porque inclui despesas gerais, como aluguel e salários de pessoal.

Não há razão para um joalheiro pagar o mesmo preço pelo seu diamante, quando tal pedra pode ser comprada por muito menos em um negociante de diamantes.

Em geral, o preço real que você poderá obter pelo seu diamante dependerá não apenas da condição, mas também de onde e como você vende a pedra. Se você vender o seu diamante por dinheiro, o valor que você receberá será menor do que se você trocar a pedra por outra joia.

Fonte: Bianca Ouro Rio