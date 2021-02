Alta Floresta registra 12 novos casos COVID-19,neste sábado (20) de fevereiro

Rondônia vive o pior momento da pandemia, com mais de 900 casos diários e média de 31 mortes por dia

O avanço do coronavírus continua avassalador. Somente nesta semana, mais de 150 pessoas morreram por covid-19 em todo o Estado de Rondônia.

Segundo dados da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), na última segunda-feira (15), 24 vidas foram perdidas; já na terça, 28 óbitos; na quarta, 25; na quinta 37 mortes e ontem (19), 44 pessoas perderam a batalha para o coronavírus, o total chegou a 158.

O Governo de Rondônia já publicou um decreto proibindo a circulação de pessoas depois das 21 horas. As restrições se estendem ainda para fechamento de bares e a não realização de festas clandestinas que gerem aglomeração, porém, não é o que está acontecendo. O desrespeito as regras de isolamento têm dado trabalho aos policiais e órgãos de fiscalização e saúde pública.

Na noite da ontem, sexta-feira(19), uma força tarefa do governo interditou um bar na região central de Porto Velho. No local havia várias pessoas consumindo bebidas alcoólicas, sem máscaras e não mantendo o distanciamento social.

Na mesma noite, a força tarefa também encerrou uma festa clandestina, mais conhecida como ‘Coronafest’, com várias pessoas. No local, era a mesma situação encontrada no bar, com consumo de bebidas alcoólicas e gerando aglomeração.

Rondônia está passando pelo pior momento da pandemia, com mais de 900 casos diários e média de 31 mortes por dia. Para piorar o cenário de catástrofe, não existem mais leitos, tanto na rede pública quanto na privada.

