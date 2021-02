Servidor público municipal de Saúde perde a vida em grave acidente na RO 010/ vídeo

O grave acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (19), na RO 010 em frente a Sorolac na linha 196.

Segundo informações o condutor do carro Toyota Etios pertencente ao município que era conduzido pelo servidor municipal senhor Elias da Silva Godói, 54, anos que trafegava sentido Nova Estrela/ Rolim de Moura.

Em dado momento acabou colidindo violentamente frontal contra a caminhonete contra Toyota Hilux que seguia sentido oposto Rolim de Moura/Nova Estrela.

O impacto foi tão violento que a caminhonete foi parar fora da pista parando as margens da rodovia, segundo relatos na caminhonete haviam duas pessoas que sofreram ferimentos e receberam os cuidados médicos.

No Etios havia somente o servidor do município que veio a óbito no local, a polícia militar de Nova Estrela compareceu ao local e acionaram a Polícia Técnica Científica de Rolim de Moura que compareceu ao local.

Após realizar os procedimentos de praxe o corpo foi liberado para funerária e a rodovia ficou interditada por algum tempo e logo após os trabalhos foi liberada a pista.

Fonte: Rondonia News