ALERTA: Nível do rio Madeira passa dos 15 metros e Defesa Civil orienta famílias

A Prefeitura de Porto Velho mantém alerta constante nestes primeiros meses do ano, período em que é comum o nível do rio Madeira ultrapassar a média. Na sexta-feira (19), o nível do rio Madeira mediu 15,39 metros. Em 2020, nesta mesma data, o nível era de 15,29. Neste período, como as chuvas são constantes, as casas próximas aos igarapés são mais vulneráveis. A Defesa Civil do município recomenda à população alguns cuidados com higiene para evitar acidentes e doenças.

Segundo Edmilson Hobold, coordenador da Defesa Civil de Porto Velho, as famílias que residem próximas ao rio devem ficar atentas com o nível das águas. Outra orientação, transmitida pela Defesa Civil, é que os moradores fiquem em alerta para evitar contato com animais peçonhentos.

É comum também a ocorrência de cobras, piolhos de cobra, lacraias, aranhas caranguejeira. A população deve evitar contato com a água da enchente, que pode estar contaminada com urina e fezes de rato que causam muitas doenças, como a leptospirose.

LIXO

Uma das preocupações da equipe é com o excesso de lixo encontrado próximo das residências, problema que gera riscos à saúde e atrai animais peçonhentos, além de ratos.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

A população pode contar com o apoio da Defesa Civil de Porto Velho através do telefone 199 que recebe ligações das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Se possíveis urgências acontecerem fora deste horário, o pedido deve ser feito pelo telefone (69) 99264-1163 ou, ainda, 193 do Corpo de Bombeiros Militar.

