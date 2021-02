A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Darci dos Santos Cardoso

Luciana Dermani era conhecida como Ana da Oito, por conta de uma linha Rural onde se destacou politicamente

Faleceu vítima de agravamento por infecção de COVID-19 nesta sexta-feira (19) a ex-deputada estadual pelo PT do B em Rondônia, Ana da Oito. Ela estava internada no Hospital do Amor em Porto Velho. Luciana Dermani era conhecida como Ana da Oito, por conta de uma linha Rural onde se destacou politicamente.

Ana da Oito foi eleita em 2010, porém durante seu mandato foi alvo de escândalos e denúncias de corrupção, ela acabou condenada pela Justiça de Rondônia. O velório e sepultamento da ex-deputada seguirão os critérios e protocolos do atual decreto de contenção ao COVID-19 em Rondônia.

Fonte: Rondoniaovivo